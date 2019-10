Prezydent Ukrainy zapowiada uchwalenie nowej ustawy o specjalnym statusie Donbasu

Wołodymyr Zelensky zapowiedział przyjęcie nowej ustawy do końca tego roku wobec faktu, iż aktualnie obowiązujący dokument traci moc prawną z dniem 31 grudnia 2019 roku.

„Będzie nowa ustawa (…) napiszemy go we współpracy i przy publicznym omówieniu z ukraińskim społeczeństwem, tak, by nie naruszać żadnych „czerwonych linii”. Nie będzie żadnej kapitulacji. Nigdy nie zdradzę interesów narodowych Ukrainy. Nie będzie żadnych porozumień i globalnych kroków bez zgody ukraińskiego narodu” – powiedział Zelensky w opublikowanym materiale wideo, w będącym reakcją na protesty przeciwko zgodzie na tzw. „formułę Steinmeiera”.

Aktualnie obowiązująca ustawa ws. Donbasu została przyjęta przez parlament 4 października 2018 roku (jako kontynuacja wcześniejszych dokumentów z 2014 roku), a termin jej działania zgodnie z zapisem w tekście upływa z końcem 2019 roku. Zgodnie z postanowieniami dokumentu nadzwyczajny ustrój lokalnego samorządu ma zacząć funkcjonować dopiero po wykonaniu wszystkich warunków, tj. wycofaniu bojowników, najemników i sprzętu wojskowego z terytorium Ukrainy.

