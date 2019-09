Rozpoczęły się ćwiczenia Rapid Trident 2019 z udziałem LITPOLUKRBRIG

W dniu 16 września 2019r. w Międzynarodowym Centrum Utrzymania Pokoju w Jaworowie, w obwodzie lwowskim na Ukrainie odbyła się ceremonia otwarcia wielonarodowych ćwiczeń pk. “RAPID TRIDENT 2019”. W ćwiczeniu biorą również udział oficerowie LITPOLUKRBRIG, pełniąc rolę Dowództwa Wyższego Szczebla (ang. Higher Control Staff – HICON) dla ćwiczących komponentów (z ang. Primary Training Audience – PTA).

Obok przedstawicieli LITPOLUKRBRIG, w przedsięwzięcie zaangażowani są żołnierze z 14 państw – ogółem 3500 personelu wojskowego oraz 600 jednostek sprzętu. Kierownictwo ćwiczenia sprawują płk Tim Cleveland (USA) i płk Oleksandr Zhakun (UKR).

Podczas ceremonii otwarcia podkreślono znaczenie wielonarodowego ćwiczenia, uwypuklając przy tym, że jego główną ideą nie jest propagowanie tego co się dzieje się podczas jego trwania, ale wzajemne szkolenie z procedur NATO.



Ćwiczenie „RAPID TRIDENT-2019” obejmuje swoim zakresem ćwiczenie sztabowe oraz ćwiczenie z udziałem wojsk. Scenariusz zakłada działania wielonarodowej dywizji, która przeciwstawia się agresji zewnętrznej. Zgodnie z założeniem, przeciwnik używa hybrydowych narzędzi bojowych, zwiększa swój potencjał militarny w pobliżu granic, potajemnie wspiera grupy terrorystyczne, prowadzi operacje informacyjno-psychologiczne oraz próbuje zdestabilizować sytuację społeczno-polityczną w rejonie ćwiczenia. Scenariusz zawiera realistyczne elementy przeciwdziałania zwartym, nieprzewidywalnym siłom przeciwnika. Podczas ćwiczenia jednostki będą musiały pokonać siły przeciwnika, czas, warunki naturalne i własne słabości.

Ogólnym przesłaniem ćwiczenia jest to, iż w świecie ciągłych konfliktów narody nie pozostają same, a „RAPID TRIDENT 19” potwierdza ten fakt, poprzez udział czternastu partnerów i sojuszników we wszystkich elementach i etapach ćwiczenia. „Musimy ciągle ćwiczyć, aby chronić świat naszych wspólnych wartości, a RAPID TRIDENT 2019 daje nam taką szansę, wzmacniając nasze wzajemne relacje. Życzę wszystkim uczestnikom konstruktywnego ćwiczenia, zebrania kolejnych doświadczeń, ale przede wszystkim ćwiczenia w bezpiecznych warunkach” – powiedział płk Tim Cleveland.

Źródło: LITPOLUKRBRIG