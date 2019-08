Bolton: spotkanie Trumpa i Zelenskiego odbędzie się w Warszawie

Przebywający z wizytą w Kijowie doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa John Bolton powiedział, że spotkanie prezydentów USA i Ukrainy odbędzie się na początku września w Warszawie.

„Prezydenci będą mieli możliwość porozmawiania w Warszawie, w ramach obchodów 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej” – powiedział Bolton podczas spotkania z dziennikarzami w stolicy Ukrainy. Dodał, że choć spotkanie nie jest oficjalnie anonsowane, z pewnością do niego dojdzie.

Zarówno Donald Trump jak i Wołodymyr Zelensky przyjęli zaproszenie strony polskiej do udziału w uroczystościach, które odbędą się 1 września 2019 roku w Warszawie.

John Bolton przyznał również, że w czasie pobytu w Kijowie będzie starał się przekonywać stronę ukraińską do niepodejmowania współpracy z Chinami. Odmówił jednak ujawnienia szczegółów co do tego, czy chodzi konkretnie o sprzedaż produkującej silniki lotnicze firmy „Motor-Sicz”. „Ukraina będzie podejmować własne decyzje, jednak być może znajdzie inne rozwiązania, które będą przynosić większe korzyści gospodarcze jej obywatelom” – powiedział doradca prezydenta USA. „Technologie wojskowe i podwójnego zastosowania nie powinny trafiać do przeciwników i potencjalnych przeciwników” – dodał.

Na podstawie: pravda.com.ua,