Wybory na Ukrainie: Sługa Narodu ze zdecydowaną przewagą

Po podliczeniu blisko 60% głosów wiadomo, że pięć partii pokonało 5% próg wyborczy do Rady Najwyższej Ukrainy: „Sługa Narodu” z poparciem 42,5%, „Za życie” – 12,97%, Europejska Solidarność – 8,57%, „Batkiwszczyna” – 8,01% i „Hołos” – 6,34%.

Frekwencja w wyborach wyniosła 49,84% o czym poinformowała Centralna Komisja Wyborcza na bazie danych ze wszystkich 199 okręgów wyborczych.

Według aktualnych danych obejmujących wyniki z głosowań w okręgach według ordynacji proporcjonalnej i jednomandatowych, partia „Sługa Narodu” będzie miała 249 mandatów w nowym parlamencie. Oznacza to, że będzie w stanie samodzielnie sformować rząd. Lider partii, Dmytro Razumkow stwierdził, że chociaż rozmowy o współpracy i ewentualnej koalicji z innymi partiami będą realizowane po opublikowaniu oficjalnych wyników wyborów, to najprawdopodobniej partia będzie rządzić samodzielnie, na co pozwala jej liczba deputowanych.

W komisjach zorganizowanych poza granicami Ukrainy zwycięzcą okazała się „Europejska Solidarność” b. prezydenta Petra Poroszenko, która zdobyła 29,55% głosów, drugi wynik uzyskała „Sługa Narodu” – 28,13%.

