Polska stała się największym importerem ukraińskich towarów

W pierwszym kwartale 2019 roku Polska stała się największym importerem ukraińskich produktów, wyprzedzając tym samym Federację Rosyjską – informuje portal Ukraine Now.

Eksport wszystkich ukraińskich towarów wzrósł o 7% i osiągnął wartość 12,3 mld dolarów. Wzrost całości eksportu do UE wyniósł 5% (5,27 mld dolarów), a do krajów WNP zmalał o 6& (1,5 mld).

W pierwszym kwartale 2019 roku eksport do Polski osiągnął wartość 818 mln dolarów, do Rosji – 759 mln, do Egiptu 652 mln i Chin – 640 mln dolarów. Niezmiennie od czterech lat utrzymuje się wzrost ukraińskiego eksportu i przez cały ten czas głównym partnerem handlowym pozostają kraje UE. Z kolei od 2014 eksport do Rosji zmniejszył się czterokrotni (z 15 mld w 2014 roku do 3,6 mld dolarów w całym 2018 roku).

Na podstawie: facebook.com/uanow