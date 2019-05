Adamczyk: Via Carpatia częściowo gotowa do 2023 roku

Droga Via Carpatia na Słowacji ma być gotowa do 2023 roku, na Węgrzech do 2022 roku – powiedział minister infrastruktury Polski Andrzej Adamczyk podczas 11 Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

„W Polsce trwa budowa ponad 700 km odcinka trasy Via Carpatia. Częściowo jest to przygotowywanie dokumentacji, częściowo bezpośrednia realizacja. Na części odcinków są podpisane kontrakty, a w najbliższych tygodniach i miesiącach będą składane wnioski o pozwolenia na budowę” – powiedział minister dodając, że litewski odcinek trasy jest już gotowy.

„Mamy nadzieję, że Estonia i Finlandia oficjalnie dołączą do krajów, które niedawno w Łańcucie podpisały deklarację dołączenia Via Carpatii do europejskiej sieci TEN-T; to daje nam gwarancje finansowania tej inwestycji ze środków europejskich” – zaznaczył minister dodając, że w projekt są włączone także Chorwacja, jak również Białoruś i Ukraina, gdzie powstaną dodatkowe magistrale.

Dyrektor GDDKiA Tomasz Żukowski powiedział, że w Polsce najtrudniejszym elementem będzie budowa w województwie podkarpackim, gdzie zaplanowane zostały m.in. trzy tunele o długości od 1,2 do 1,7km. Łącznie polski odcinek będzie liczył 701 km, a włącznie z trasą do portów na Pomorzu – 1621 km. Wartość inwestycji ocenia się na 28,3 mld złotych. Jak na razie prace najbardziej zaawansowane są w województwie lubelskim, gdzie są już realizowane prace, a niektóre elementy (m.in. w pobliżu Lublina, a także w woj. podkarpackim w pobliżu Rzeszowa) są już w eksploatacji.

Nа podstawie: wgospodarce.pl, radiopolsha.pl, eecpoland.eu