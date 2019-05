Odbyły się sesje robocze dla opracowania dokumentacji do ćwiczeń Rapid Trident 2019 i Agile Spirit 2019

W dniach 8-19 kwietnia 2019 r. LITPOLUKRBRIG przeprowadziła dwutygodniową sesję roboczą, podczas której planiści opracowali dokumentację do nadchodzących ćwiczeń Rapid Trident 2019 (RT-19) i Agile Spirit 2019 (AS-19).

W 2019 r. Dowództwo LITPOLUKRBRIG bierze udział w ćwiczeniu RT-19 na Ukrainie i ćwiczeniu AS-19 w Gruzji, gdzie będzie pełnić funkcję wyższego dowództwa (z ang. Higher Control – HICON) szczebla dywizji i stanowić trzon wyższego kontyngentu. Przedstawiciele gruzińskich sił zbrojnych, armii amerykańskiej w Europie i ukraińskich sił zbrojnych byli zaangażowani w planowanie wydarzeń. Główne zadania polegały na zidentyfikowaniu uczestników ćwiczeń RT-19 i AS-19, stworzeniu rozkazów operacyjnych i planu podawania wiadomości (z ang. Master Scenario Events List).

Przewodniczący grupy roboczej USA, Kevin Stibich, planista ćwiczeń w RT-19, wyjaśnił trwający proces: „Ćwiczenie ma na celu wdrożenie zrównoważonej zdolności instytucjonalnego szkolenia ukraińskich sił zbrojnych poprzez wzmocnienie relacji wojskowych, wymianę doświadczeń zawodowych poprzez planowanie i szkolenia, poprawę interoperacyjności na poziomie taktycznym między siłami Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i uczestniczącym NATO i jego partnerami. W tej chwili nie mamy wystarczająco dużo czasu, aby wszystko przygotować, ale bazujemy na dwóch poprzednich konferencjach planistycznych. Polegamy w dużym stopniu na personelu Dowództwa LITPOLUKRBRIG, który prezentuje wysoki poziom. Około 3200 żołnierzy sił zbrojnych z USA, Ukrainy i innych NATO wraz z krajami partnerskimi będzie zaangażowanych w to ćwiczenie”.

Przewodniczący delegacji ukraińskiej płk Denis Kamentsev, pełniący obowiązki Szefa Departamentu Współpracy Międzynarodowej Akademii Narodowej, wspomniał o grach wojennych w trakcie wojskowego procesu decyzyjnego (z ang. Military Decision Making Process – MDMP). Stwierdził on, że „gry wojenne stanowią aktywny proces MDMP. Są to symulacje, w których teorie działań wojennych mogą być testowane i udoskonalane bez potrzeby rzeczywistych działań wojennych. Zmierzamy w kierunku interoperacyjności z jednostkami NATO. Szkolenie międzynarodowe jest pierwszym i bardziej skutecznym etapem dla ukraińskiego personelu, a także dla oficerów z różnych jednostek. Jest to najlepszy sposób na wprowadzenie procesu planowania ćwiczeń międzynarodowych lub wielonarodowych, zgodnie ze standardami NATO. W tej chwili opracowujemy plan środowiska, który zostanie wdrożony w ogólnym porządku ćwiczeń. Liczba uczestników jest już znana, 10 państw będzie uczestniczyć w ćwiczeniach. Chcemy zachęcić inne kraje do tych ćwiczeń. Razem jesteśmy silniejsi”.

Przewodniczący gruzińskiej grupy roboczej płk Vasili Veshaguri dodał:„AS-19 jest bardzo ważnym ćwiczeniem dla gruzińskich sił zbrojnych i wszystkich uczestników. Celem tego ćwiczenia jest zwiększenie interoperacyjności, szkolenie i poprawa zdolności operacyjnych uczestników ćwiczeń podczas planowania i wykonywania operacji w czasie rzeczywistym w środowisku wielonarodowym. Będziemy mieli świetną okazję do współpracy w jednym wielonarodowym zespole. Podczas tej sesji roboczej wszystkie grupy robocze opracowują dywizyjny rozkaz operacyjny. Podczas procesu MDMP zwracamy szczególną uwagę na gry wojenne. W trakcie spotkań planistycznych wszyscy pracownicy muszą zastanowić się nad ćwiczeniami, zaplanować wszystkie wydarzenia szkoleniowe i muszą opracować wszystkie wymagane elementy, biorąc pod uwagę skalę ćwiczeń. Jest wielkim wyzwaniem dla wszystkich, aby przygotować się do AS-19. To nie jest łatwe, ale lubię sposób pracy w LITPOLUKRBRIG. To naprawdę świetny zespół”.

Elena Slobodianiuk, LITPOLUKRBRIG