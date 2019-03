Na Ukrainie zakończyły się testy uderzeniowych bezzałogowców Bayraktar TB-2

Ostatni etap testów odbył się 20 marca 2019 roku na poligonie w obwodzie chmielnickim z udziałem prezydenta Ukrainy.

„Dziś jest szczególny dzień. Odbywają się tutaj testy bezzałogowego samolotu Bayraktar produkcji tureckiej (…) dzisiaj na uzbrojeniu Sił Zbrojnych Ukrainy pojawił się kolejny, nowoczesny sprzęt” – powiedział Petro Poroszenko.

W ramach testów przeprowadzono m.in. odpalenie pocisku kierowanego z pokładu drona znajdującego się na wysokości 2200 metrów. Samoloty tego typu, produkowane przez turecką firmę Kale-Baykar mogą osiągać pułap do 10 tys. metrów przy maksymalnej masie startowej 650 kg. Samolot może pozostawać w powietrzu do 24 godzin i przenosi do 55 kg wyposażenia. Razem z samolotami Ukraina zamówiła także niewskazaną liczbę lekkich bomb, które mogą razić cele na dystansie od 500m do 8 km.

W najbliższym czasie bezzałogowce, w tym także rozpoznawcze, trafią na wyposażenie jednostek sił specjalnych, powietrznodesantowych i zmechanizowanych. Aktualnie na wyposażeniu SZU znajduje się kilkadziesiąt samolotów bezzałogowych różnych typów (na zdj. niżej).

Na podstawie: defence-ua.com, rmclviv.wordpress.com