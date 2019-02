SBU: udaremniono włamanie do serwerów Centralnej Komisji Wyborczej

Funkcjonariusze Centrum Zabezpieczenia Cybernetycznego Służby Bezpieczeństwa Ukrainy we współpracy z Centralną Komisją Wyborczą zapobiegli atakowi cybernetycznemu wymierzonemu w serwer na bazie którego funkcjonuje strona internetowa CKW.

Według ocen specjalistów, atak miał na celu blokowanie dostępu użytkowników do informacji o przygotowaniach do wyborów prezydenckich. Został przeprowadzony z wykorzystaniem technologii http flood, polegającą na generowaniu ciągłych zapytań do strony, co miało na celu utrudnienia pracy systemu i blokowanie możliwości dostępu zwykłym użytkownikom.

Specjaliści SBU i CWK zlokalizowali źródła ataku i zapobiegli jego rozprzestrzenianiu się. Aktualnie trwa śledztwo mające na celu ustalenie odpowiedzialnych za atak i ich ewentualnych związków z rosyjskimi służbami specjalnymi lub powiązanymi z nimi grupami hakerskimi.

Na podstawie: ssu.gov.ua