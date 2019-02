Rada Najwyższa przyjęła ustawę ws. zapisów o UE i NATO w Konstytucji Ukrainy

7 lutego br. Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła projektu ustawy o zmianach w Konstytucji Ukrainy co do strategicznego kursu państwa w kierunku uzyskania członkostwa w UE i NATO. Projekt poparło 334 deputowanych.

Jak zaznaczono w komentarzu do ustawy, umieszczenie wspomnianych zapisów w Konstytucji Ukrainy powinno „mobilizować ukraińskie społeczeństwo i władzę do realizowania reform, mających na celu uzyskanie zdolności do aspirowania do członkostwa w UE i NATO”.

Zgodnie z przyjętymi zapisami, w Konstytucji ma znaleźć sie zapis potwierdzający „europejską tożsamość narodu ukraińskiego i kurs europejski i euroatlantycki państwa”. Tym samym, punkt 5 artykułu 85 otrzyma następujące brzmienie: „ustalenie zasad polityki wewnętrznej i zagranicznej, realizacji strategicznego kursu państwa w celu uzyskania pełnoprawnego członkostwa Ukrainy w UE i NATO”.

Z kolei artykuł 102 Konstytucji otrzyma dodatkowe zapisy o brzmieniu: „Prezydent Ukrainy jest gwarantem realizacji strategicznego kursu państwa w kierunku pełnoprawnego członkostwa w UE i NATO”.

Do artykułu 116 Konstytucji ma zostać dodany punkt 11 i zapis: „zabezpiecza realizację strategicznego kursu państwa w celu uzyskania pełnoprawnego członkostwa Ukrainy w UE i NATO”.

Jak zaznaczano w komentarzu, przyjęcie ustawy ma sprzyjać „realizacji europejskiego i euroatlantyckiego wyboru poprzez rozszerzenie i pogłębienie współpracy Ukrainy z UE i NATO, aż do nabycia pełnoprawnego członkostwa, wzmocnienia bezpieczeństwa narodowego, które ma stać się gwarancją suwerenności i integralności terytorialnej”.

Na podstawie: iportal.rada.gov.ua