Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy wezwał Polskę i Litwę do stworzenia wspólnego ośrodka przeciwdziałania agresji hybrydowej

Andrij Parubij zaapelował, by Ukraina, Polska i Litwa „przygotowały wspólną strategię polityki w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego i cyberbezpieczeństwa”, jako że Rosja prowadzi wojnę „o serca i umysły naszych rodaków”. Przewodniczący RN poruszył ten temat podczas spotkania z premierem Litwy, Saliusem Skwerianisem.

W dniach 12-13 listopada Andrij Parubij przebywał z wizytą na Litwie, gdzie wziął udział w IX sesji Izby Międzyparlamentarnej Sejmu Litwy, Sejmu i Senatu Polski oraz Rady Najwyższej Ukrainy. W spotkaniu uczestniczyli także szef parlamentu Litwy, Wiktoras Prancketis i marszałek Senatu RP, Stanisław Karczewski.

Ponadto, Parubij wezwał przedstawicieli Polski i Litwy do zacieśnienia współpracy w sferze bezpieczeństwa energetycznego. Stwierdził również, że należy podjąć działania na rzecz stworzenia regionalnego centrum przeciwdziałania agresji hybrydowej. „Tam będziemy mogli wspólnie konstruować strategie bezpieczeństwa w różnych sferach i będzie to pole, gdzie parlamenty będą mogły włączać do współpracy także własne rządy” – powiedział.

Podczas obrad osiągnięto porozumienie co do przygotowania planu działań, które powinna zrealizować Ukraina aby w przyszłość móc spełnić warunki pozwalające na wstąpienie do UE, jak również plan działań, które mogą zrealizować Polska i Litwa aby pomóc Ukrainie promować ta ideę w krajach unijnych.

Z kolei podczas wystąpienia na forum posiedzenie plenarnego Sejmu Litwy, Andrij Parubij zaznaczył, że „jest szczególnie ważnym wspólne stanowiska ws. gazociągu Nord Stream 2, które pojawiło się tutaj, na spotkaniu Izby międzyparlamentarnej rok temu i które poparli przedstawiciele wszystkich krajów regionu: Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Ukrainy i Polski, co dało możliwość zademonstrowania stanowiska nie tylko poszczególnych krajów, ale całego regionu”.

Na podstawie: rada.gov.ua