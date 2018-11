Litewscy i ukraińscy oficerowie gratulują swoim polskim kolegom z okazji Święta Niepodległości

Uroczystość z okazji 100-lecia niepodległości Polski odbyła się w na terenie dowództwa LITPOLUKRBRIG z udziałem personelu litewskiego, polskiego i ukraińskiego.

Uroczystość rozpoczęła się uroczystą zbiórką pod dowództwem pułkownika Dmytro Bratiszko, dowódcy LITPOLUKRBRIG. Pułkownik Bratiszko zwrócił się do zebranych, przypominając o znaczeniu przywrócenia Niepodległości Polski i pogratulował wszystkim Polakom z okazji tego święta. “Marszałek Józef Piłsudski powiedział kiedyś, że niepodległość nie jest dana Polakom raz na zawsze, jest nie tylko wartościowa, ale i droga. To powiedzenie odnosi się do każdego kraju i każdego narodu. Dlatego doceniamy, że litewscy, polscy i ukraińscy żołnierze mają dziś okazję być „Zjednoczeni dla Pokoju” – powiedział pułkownik Bratiszko.

W imieniu najwyższego politycznego i wojskowego kierownictwa Polski pułkownik Michał Małyska odznaczył najlepszych polskich żołnierzy medalami i wyróżnieniami. Po zbiórce wszyscy udali się do sali odpraw, aby zapoznać się z prelekcją na temat historii Polski, autorstwa kapitan Dominiki Skrzypczak.

„To bardzo ważne, że oddaliśmy się całkowicie atmosferze wspaniałej przeszłości i pamiętaliśmy, jak niepodległość została utracona i przywrócona. To lekcja do przerobienia, że nasza jedność – jedność sąsiednich krajów – wzmacnia nas” – podsumował pułkownik Michał Małyska.

Oleksandr Gain, LITPOLUKRBRIG