Duda i Poroszenko spotkali się w Brukseli

Prezydenci Polski i Ukrainy przeprowadzili dwustronne rozmowy w Brukseli, gdzie 11-12 lipca miał miejsce szczyt NATO.

Jak stwierdził po spotkaniu prezydent Andrzej Duda, rozmowa dotyczyły między innymi trudnych kwestii historycznych. „W naszych relacjach z prezydentem Poroszenką doskonale wiemy, jakie tematy są trudne. Powiedziałem mu, że może mieć do nas pretensje wobec tego, że nasz parlament uchwalił zapisy ustawowe, które skierowałem do Trybunału Konstytucyjnego, jako że sam uważam, że są one niejasne” – powiedział Andrzej Duda w rozmowie z dziennikarzami podczas powrotu z Brukseli do Polski. Dodał, że na Ukrainie wcześniej przyjęto ustawy, które gloryfikują UPA i dotychczas nie doszło do zmian tych przepisów. „Także mamy pewne zastrzeżenia” – stwierdził prezydent.

Odpowiadając na pytanie, dlaczego nie doszło do wspólnych uroczystości 8 lipca, Duda stwierdził, że oczekuje prawdy historycznej. „Tu nie było wojny polsko-ukraińskiej. Doszło do ludobójstwa i czystki etnicznej Polaków. (…) te kwestie powinni wyjaśniać historycy, ale dla tego należy wcześniej uzgodnić kwestie ekshumacji (…) jeśli mamy budować dobre stosunki to tylko na prawdzie, nawet jeśli ta prawda będzie bolesna dla strony polskiej i ukraińskiej” – powiedział prezydent.

Z kolei według informacji na stronie prezydenta Ukrainy, podczas spotkania mowa była o kwestiach relacji bilateralnych, w tym dotyczących kontynuowania dialogu na rzecz ochrony miejsc pamięci w obu krajach. Prezydent Ukrainy wezwał do przyjęcia zmian w ustawie o polskim IPN.

Prezydenci omówili także działania na rzecz koordynacji wysiłków w kontekście rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie (w tym na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ, której niestałym członkiem jest obecnie Polska), jak również przeciwdziałania budowie przez Rosję gazociągu Nord Stream 2.

Na podstawie: president.gov.ua, wpolityce.pl