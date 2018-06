Jan Piekło: nie ma żadnej „czarnej listy” z zakazem wjazdu do Polski

Ambasador RP na Ukrainie Jan Piekło podczas wystąpienia na konferencji „Via Carpatia” powiedział, że nie ma żadnej listy nazwisk obywateli Ukrainy, którzy byliby objęci zakazem wjazdu do Polski.

Jak wiadomo, w listopadzie 2017 roku do Polski nie wpuszczono sekretarza Komisji ds. upamiętnienia uczestników ATO, ofiar wojny i represji politycznych, Światosława Szeremety. Podczas kontroli granicznej przekazano mu, że otrzymał roczny zakaz wjazdu do Polski.

„Wiecie, że pan Szeremeta wjechał do Polski i nie było z tym żadnego problemu. To oznacza, że taka lista to wymysł” – powiedział Jan Piekło.

24 maja br. Światosław Szeremeta wziął udział w pracach archeologicznych polskiego IPN w Hruszowicach k. Przemyśla.

Na podstawie: unian.ua