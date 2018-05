Piotr Tyma: stoimy przed wyzwaniami, które mogą zrujnować 30 lat pracy nad relacjami polsko-ukraińskimi

Ukraińska mniejszość narodowa w Polsce – to nie stereotypowa diaspora ludzi starszych, a młodzi, wykształceni ludzie, którzy mieszkają zwykle w dużych miastach, zajmują się biznesem i aktywnie uczestniczą w życiu społeczno-politycznym – powiedział podczas III Forum Dziesięciolecia w Charkowie Piotr Tyma, szef Związku Ukraińców w Polsce.

„Troje przedstawicieli ukraińskiej mniejszości było posłami. Ukraińska mniejszość w Polsce nie jest zamknięta, ale włączoną we wszystkie sfery życia. Bierzemy również aktywny udział w relacjach polsko-ukraińskich, które aktualnie przeżywają kryzys” – zauważył Tyma.

„Od 2014 roku mamy do czynienia z serią prowokacji w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej. To część wojny hybrydowej – niszczenie pomników, publikacje w Internecie. Mamy także oświadczenia polskich polityków którzy twierdzą, że Ukraińcy są uchodźcami. To jednak różne pojęcia – uchodźca i imigrant zarobkowy. Polska nie chce przyjmować uchodźców z Syrii, czego wymaga od niej UE, dlatego na szczeblu premiera mowa jest o 1,5 mln uchodźców z Ukrainy. Faktycznie jednak status ten otrzymało ok. 150 osób. Z drugiej strony w Polsce jest za mało rąk do pracy. Z trzeciej – polskie władze mocno podkreślają kwestię ukraińskiej odpowiedzialności za Wołyń, a także historyczną politykę Ukrainy. Wszystko to ma negatywne skutki – badania opinii publicznej pokazują wzrost negatywnego nastawienia do Ukraińców, co ma wpływ na bezpieczeństwo ukraińskich migrantów zarobkowych” – kontynuuje Piotr Tyma.

„Mamy do czynienia z dwoma sprzecznymi tendencjami. Z jednej strony polscy liderzy twierdzą, że potrzebna jest im strefa buforowa między Polską a Rosją i w interesach Warszawy jest wspieranie niezależnej i demokratycznej Ukrainy. I że Polsce potrzebni są pracownicy z Ukrainy. z drugiej strony obwinia się Ukraińców o prowokowanie konfliktów z Polską. Stoimy przed wyzwaniami, które mogą zrujnować te 30 lat relacji polsko-ukraińskich” – dodaje Piotr Tyma.

„Życie ukraińskich imigrantów w Polsce jest silnie związane z tym, co dzieje się na Ukrainie. Koordynujemy działalność Domu Ukraińskiego w Warszawie – to miejsce, gdzie odbywają się wydarzenia kulturalne, konferencje, gdzie Ukraińcy mogą otrzymać pomoc, a dzieci uczyć się języka ukraińskiego. Warszawa to jedno z miast, gdzie najliczniej przyjeżdżają Ukraińcy” – mówi Mirosława Keryk, kierującą organizacją „Nasz wybór”.

Na podstawie: inf. własna polukr.net