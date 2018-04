UKROBRONOPROM: dezinformacja ws. zakupu BMP-1 w Polsce

Ukraiński koncern UKROBRONOPROM w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej stwierdza, że informacje portalu „Nowoje Wriemia” ws. zakupu w Polsce bojowych wozów piechoty BMP-1AK zawierają kłamstwa i są dezinformacją.

Według firmy, wozy zostały zakupione na terytorium UE w licencjonowanych firmach. Wszystkie podzespoły przeszły remonty i testy funkcjonowania zgodnie z normami technicznymi ISO obowiązującymi w UE, a ich jakość jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami i kilkuletnią gwarancją.

Ponadto, przedstawiciele koncernu twierdzą, że proponowali redakcji portalu zamieszczenie sprostowania, co jednak nie spotkało się z zainteresowaniem, wobec czego UKROBRONOPROM planuje skierowanie sprawy do sądu, jako że w ocenie koncernu publikacja „jest dywersją przeciwko zdolnościom obronnym państwa oraz uderza w reputację Koncernu i jego zagranicznych partnerów”.

Według autorów tekstu na portalu nv.ua, wozy zakupione przez polską firmę Wtórplast w liczbie ok. 200 sztuk w cenie za ok. 20 tys. euro zostały następnie sprzedane Ukrainie za kwotę ponad 200 tys. euro. Rzekomym beneficjentem transakcji miał być deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy, Serhij Paszyński.

Na podstawie: defence-ua.com,