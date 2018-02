Współprzewodniczący grupy ds. kontaktów parlamentarnych z Polską wezwali prezydenta RP do zawetowania ustawy o IPN

Oksana Jurynets i Mykoła Kniażnycki, współprzewodniczący grupy ds. kontaktów międzyparlamentarnych z Polską wezwali prezydenta Andrzeja Dudę do zawetowania ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – informuje Espreso.tv. Na stronie internetowej telewizji pojawił się apel w tej sprawie.

„Przyjęcie przez Sejm i Senat RP zmian do ustawy o IPN uważamy za radykalny, antyukraiński krok, który może zrujnować fundamenty dobrosąsiedzkich relacji pomiędzy naszymi narodami i państwami. To poniżenie godności narodu ukraińskiego oraz zaprzeczenie co najmniej 40-letniej pracy nad pojednaniem pomiędzy naszymi narodami” – napisano w oświadczeniu.

Autorzy dodają, że nie do przyjęcia jest zastosowanie w ustawie terminu „ukraińscy nacjonaliści” jako wskazanie tych, którzy są odpowiedzialni za zbrodnie na Polakach. „Wskazanie to pojawia się obok określenia zbrodni nazistowskich i komunistycznych. Oznacza to faktycznie, że polski parlament nazywa naród ukraiński narodem złoczyńców i kolaborantów z III Rzeszą” – czytamy w apelu.

Ponadto, autorzy zwracają uwagę, że przyjęcie podobnego dokumentu w czasie konfliktu pomiędzy Rosją a Ukrainą to cios w plecy. „Polscy parlamentarzyści uderzyli w godność i cześć narodu ukraińskiego, który w pierwszej połowie XX wieku zaznał bezprecedensowej tragedii ze strony komunistycznej Rosji i III Rzeszy (…) świadomie czy też nie, skopiowano dokładnie podstawy polityki komunistycznej Moskwy, która próbowała postawić znak równości pomiędzy narodem ukraińskim a „burżuazyjnym nacjonalizmem i kolaboracjonizmem”.

W apelu znalazło się także podziękowanie dla tych polskich parlamentarzystów i sił politycznych, które wystąpiły przeciwko uchwaleniu antyukraińskiej ustawy. Autorzy wzywają również prezydenta Andrzeja Dudę do zawetowania ustawy i kontynuowania działań na rzecz przezwyciężenia tragicznych skutków wspólnej przeszłości Ukraińców i Polaków.

Na podstawie: espreso.tv