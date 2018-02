W Użhorodzie podpalono budynek Węgierskiego Towarzystwa Kultury

W nocy z poniedziałku na wtorek w Użhorodzie doszło do podpalenia budynku Towarzystwa Kultury Węgierskiej Zakarpacia – informuje kierownictwo Policji w obwodzie zakarpackim.

Zgłoszenie w sprawie pożaru nadeszło do lokalnej jednostki Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych ok. godziny 3 nad ranem. Na miejsce poza jednostkami gaśniczymi skierowano także funkcjonariuszy Policji.

Najprawdopodobniej przyczyną pożaru było wrzucenie do budynku butelki z benzyną, tzw. koktajlu Mołotowa. W wyniku pożaru spłonęło pomieszczenie o powierzchni 25m2. W wyniku pożaru nikt nie został ranny. W sprawie trwa dochodznie z art. 194 KK Ukrainy, tj. o zniszczenie mienia drogą podpalenia. Grozi za to od 3 do 15 lat więzienia.

Podpalenie potępili przedstawiciele ukraińskich władz, w tym ambasador Ukrainy na Węgrzech, Liubow Nepop. „Koniecznie jest potępienie tego rodzaju prowokacji oraz podjęcie działań w celu znalezienia i ukarania winnych – to jasne stanowisko strony ukraińskiej. Będziemy przeciwdziałać wszelkim próbom zaostrzenia sytuacji na Ukrainie i w regionie” – podkreśliła ambasador, która została wezwana do węgierskiego MSZ w związku z incydentem.

„Na Ukrainie ma miejsce dziwny proces wzrostu popularności ekstremistycznych idei (…) jeżeli Ukraina poważnie podchodzi do swoich ambicji zbliżenia z UE i NATO, powinna wziąć ekstremistów pod kontrolę” – skomentował szef węgierskiego MSZ, Peter Sijarto. Węgierski MSZ zapowiedział, że sfinansuje odbudowę biura Towarzystwa Kultury.

Próbę podplenia potępiło także ukraińskie MSZ. „Systematyczność i podobieństwo działań prowokatorów wskazują, że są to planowane i zamawiane działania. Trzeba zastanowić się na czyją korzyść działa ta akcja, obliczona na zaostrzenie relacji ukraińsko-węgierskich i wspólnie przeciwdziałać próbom poróżnienia Ukrainy i Węgier” – napisał z kolei na Twitterze Pawło Klimkin, szef MSZ Ukrainy.

Jak wiadomo, 4 lutego br. miała miejsce podobna próba podpalenia tego samego budynku. Strona ukraińska oskarża o nią dwóch działaczy polskiej skrajnie prawicowej organizacji „Falanga”.

