Rozenko: przekazaliśmy stronie polskiej spis zniszczonych pomników

Podczas rozmów w Warszawie, które miały miejsce 16 lutego, delegacja ukraińska przekazała stronie polskiej spis zniszczonych ukraińskich pomników na terytorium Polski. Powinny być one odnowione, niezależnie od ich statusu – powiedział wicepremier Ukrainy, Pawło Rozenko w wywiadzie dla Kanału 5.

„Przyjechaliśmy do Polski z jasną i konstruktywną propozycją. Nie wymagamy robienia niczego nadzwyczajnego. Ale wzywamy naszych polskich kolegów do symetrycznego i adekwatnego stosunku do tej sprawy, tak, jak ma to miejsce na Ukrainie. To odnosi się także do odbudoania ukraińskich pomników w Polsce” – powiedział wicepremier.

Według danych strony ukraińskiej, w Polsce zniszczono w ostatnich latach 8 ukraińskich miejsc pamięci. Żadne z nich nie zostało odnowione, inaczej, niż miało to miejsce w przypadku podobnych incydentów po stronie ukraińskiej.

„95% polskich pomników na Ukrainie postawiono bez wymaganych dokumentów (…) nie oznacza to jednak, że my za te miejsca nie odpowiadamy i w razie ich zniszczenia czy uszkodzenia nie będzie realizować żadnych działań. Chronimy je i odbudowujemy” – dodał Pawło Rozenko.

Na podstawie: 5.ua, kmu.gov.ua