Poseł Tomasz Rzymkowski stwierdził, że nazwę „Ukraińcy” wymyślili Austriacy

Jeden z autorów poprawek do ustawy o IPN, poseł ruchu Kukiz-15 Tomasz Rzymkowski stwierdził, że termin „Ukraińcy” został wymyślony przez Austriaków. Słowa te padły w wywiadzie dla portalu prawy.pl.

Poseł ocenił, że Trybunał Konstytucyjny nie będzie miał wątpliwości co pojęć użytych w nowelizacji ustawy, w tym odnośnie terminów „ukraińscy nacjonaliści” oraz „Małopolska Wschodnia”, które pojawiają się w treści ustawy. „W polskiej tradycji na Ukraińców mówiło się Rusini, nazwę „Ukraińcy” stworzyli Austriacy. Nie jestem filologiem, ale to zostało ukute od określenia „u kraje” czyli pogranicze. To Austriacy stworzyli. W polskiej literaturze mówiło się „Rusini” na osoby narodowości dzisiaj określanej mianem ukraińskiej” – powiedział Rzymkowski.

Poseł stwierdził również, że zwróci się do rządu z wnioskiem o umiędzynarodowienie problemu ekshumacji ofiar zbrodni popełnionych w czasie II wojny światowej na terytorium Ukrainy. Odnosząc się do uwag ukraińskiego wicepremiera Pawła Rozenko ws. konieczości zmian ustawy o IPN stwierdził, że jest to próba „ingerencji w suwerenność i niezależność innego państwa”.

Na podstawie: prawy.pl, istpravda.com.ua