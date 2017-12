W Lublinie wydano książkę sensoryczną po ukraińsku

W książce znalazł się wiersz polskiego poety Leopolda Staffa pt. „Gwiazda”. Książkę przygotowały Bożena Kazanowska i Aneta Dmitruk – pisze na swojej stronie Fundacja „Jasne Strony”.

Książkę przygotowała ogólnopolska biblioteka książek z alfabetem Braila, która działa przy Fundacji „Jasne Strony”. Projekt książki w świątecznym wydaniu został przygotowany przez Bożenę Kazanowską, a tłumaczenie ukraińskiej wersji przez Anetę Dmitruk. Obie autorki pracują w Specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym im. prof. Zofii Senkowskiej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w Lublinie.

Książkę przygotowano dla dzieci z wadami wzroku, posługujących się językiem ukraińskim, które mieszkają w Polsce. Zawiera m.in. fakturowane ilustracje i drukowany tekst napisany alfabetem Braila. Książki są dostępne w bibliotece ośrodka.

Leopold Staff – polski poeta, dramaturg i tłumacz. Urodził się we Lwowie, gdzie mieszkał na ulicy Skarbińskiej (obecnie ul. Łesi Ukrainki) do 1913 roku. Następnie, do 1939 roku zamieszkiwał an ul. Piekarskiej 15. Okres pierwszej wojny światowej spędził w Charkowie, z kolei w czasie II wojny światowej przebywał w Warszawie.

Na podstawie: facebook.com/JasneStrony, uk.wikipedia.org