We Lwowie zaprezentowano część odrestaurowanych fresków w Cerkwi Św. Piotra i Pawła

15 grudnia we Lwowie, w Cerkwi pw. Św. Piotra i Pawła, będącej równocześnie Kościołem Garnizonowym, odbyła się ceremonia prezentacji odrestaurowanych fresków na sklepieniu świątyni.

Malowidła zostały wykonane ponad 300 lat temu przez lwowskiego malarza, Franiszka Eksztajna. „Przez trzy lata restauratorzy pracowali nad odnowieniem fresków. Kosztowało to ponad 6 milionów hrywien. Mamy nadzieję, że uda nam się znaleźć środki, aby zakończyć odnawianie sklepienia w całości. Planujemy to zrobić do 2022 roku” – powiedział proboszcz świątyni, ojciec Stepan Sus.

Prace były realizowane przez międzynarodową grupę specjalistów z Akademii Sztuk Pięknych z Krakowa i Lwowa przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe RP oraz Województwa Małopolskiego.

