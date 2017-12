Pomnik „ofiar Wołynia” w Toruniu to prywatna inicjatywa

W UM Torunia polukr.net dowiedział się, że sprawa zbudowania pomnika ofiar Zbrodni Wołyńskiej nie może być komentowana przez Urząd Miasta, jako że jest to prywatna inicjatywa realizowana na prywatnym terenie Fundacji Lux Veritatis ojca Tadeusza Rydzyka.

„Nie możemy pomóc w wyjaśnieniu tej sprawy dotyczącej możliwego zbudowania takiego pomnika. To prywatna inicjatywa ojca Tadeusza Rydzyka i jego Fundacji, dlatego wszelkie pytania należy kierować do nich. Władze miasta nie odpowiadają za to i nie mają z tym żadnego związku. To nie jest pytanie do Urzędu Miasta” – powiedziała podczas rozmowy telefonicznej Beata Czerwonka z sekretariatu Rady Miasta Torunia.

W warszawskim biurze Fundacji Lux Veritatis odmówiono nam komentarza w tej sprawie, wyrażając przy tym niezrozumienie pytania, jednak obiecano przesłać odpowiedź drogą mailową po uprzednim nadesłaniu zapytania.

Jak wiadomo, od kilku dni w polskich mediach pojawia się informacja o tym, jakoby w Toruniu miał zostać postawiony pomnik poświęcony ofiarom Zbrodni Wołyńskiej o kontrowersyjnej formie.

Źródło: inf. własna polukr.net