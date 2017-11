Polska zakazała wjazdu Światosławowi Szeremecie

Zgodnie z informacją podaną przez polski MSZ, sekretarz ukraińskiej Komisji ds. upamiętnienia uczestników ATO, ofiar wojny i politycznych represji Światosław Szeremeta otrzymał zakaz wjazdu do krajów strefy Schengen na 12 miesięcy.

Według samego Szeremety o zakazie dowiedział się on na granicy, gdy próbował wjechać do Polski przez przejście graniczne w Medyce/Szegini, zmierzając do Łańcuta, gdzie planowana była wizyta na cmentarzu żołnierzy Ukraińskie Republiki Ludowej i Ukraińskiej Armii Galicyjskiej. „Nakazano mi wysiąść z autobusu. Jedyne, co mi przekazano, to że otrzymałem zakaz wjazdu do Polski i strefy Schengen na rok. Z wszelkimi pytaniami powinienem zwracać się do polskiego MSZ” – powiedział Światosław Szeremeta w komentarzu dla polukr.net.

Na pytanie, czy zakaz jest związany z zapowiedzianą przez polskiego ministra spraw zagranicznych listą osób niepożądanych odpowiedział: „nie widzę innego wyjaśnienia w tej sytuacji”.

Stworzenie „czarnej listy” osób, które mają zakaz wjazdu do Polski w związku z prezentowanymi antypolskimi poglądami zapowiedział kilka tygodni temu minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski.

Na podstawie: polukr.net