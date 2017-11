Według członków Grupy Dialogu Polsko-Ukraińskiego kwestie dotyczące relacji obu krajów w perspektywie historycznej nie powinny blokować ich rozwoju.

„Sporne kwestie traktowania przeszłości niemal całkowicie opanowały relacje pomiędzy naszymi krajami. Uważamy, że relacje polsko-ukraińskie nie powinny stać się zakładnikami historii. Choć o trudnej przeszłości należy pamiętać, to ważne, by z obu stron pojawiło się dążenie do wzajemnego zrozumienia, dialogu i przeciwdziałania konfrontacji i nacjonalizmowi. Kwestie historyczne nie powinny kłaść się cieniem na przyszłości obu krajów” – napisano w oświadczeniu Grupy Dialogu.

Apel podpisali m.in. Aliona Hetmańczuk, Jewhen Glibowickij, Mychajło Honczar, Mykoła Riabczuk, Ołeksandr Suszko, Adam Balcer, Bogumiła Berdychowska, Joanna Konieczna-Sałamatin, Paweł Kowal, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Krzysztof Stanowski, Piotr Tyma.

Zgodnie z zaleceniami przygotowanymi przez Grupę w postaci zbioru rekomendacji, partnerstwo pomiędzy Polską a Ukrainą powinno bazować na unikaniu paternalizmu ze strony polskiej i podejścia mesjanistycznego (roli „obrońcy przed Rosją”) po stronie ukraińskiej, dążeniu do orientowania się na przyszłość, solidarności, rozwoju dobrych relacji pomiędzy społeczeństwami oraz długoterminowemu dążeniu do integracji Ukrainy z UE. W krótkoterminowej perspektywie powinno opierać się na rozwijaniu współpracy obronnej, dialogu, także w sferze historycznej oraz rozwoju możliwości współpracy transgranicznej i usprawnieniu funkcjonowania granicy polsko-ukraińskiej.

Na podstawie: irf.ua