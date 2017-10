W niedzielę, 22 października dwudniową wizytę na Ukrainie rozpoczął wicepremier i minister kultury RP, Piotr Gliński.

Minister, wraz ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Jewhenem Niszczukiem, zastępcą ministra spraw zagranicznych Bartoszem Cichockim i ambasadorem RP na Ukrainie Janem Piekło wzięli udział w uroczystościach, które w niedzielne popołudnie odbyły się na cmentarzu ofiar zbrodni stalinowskich w Bykowni, gdzie pochowani są m.in. polscy oficerowie zamordowani w Zbrodni Katyńskiej,

„Wszyscy, którzy zapłacili życiem za bycie Polakami zasługują na to, by prawda o ich losie nie była zapomnianą” – powiedział podczas uroczystości Piotr Gliński. „Chylę czoło w tym uświęconym dla naszych dwóch narodów miejscu, gdzie co roku przychodzimy by uszanowań pamięć tych tysięcy zabitych, w tej jednej z największych zbiorowych mogił Europy” – dodał z kolei ukraiński minister kultury, Jewhen Niszczuk.

W poniedziałek, 23 października Piotr Gliński spotkał się z ministrami kultury i sprawiedliwości Ukrainy. Podczas spotkań omówiono kwestie związane z poszukiwaniem i ekshumacją ofiar zbrodni na Ukrainie, w tym kwestie związane z udzieleniem pozwolenia stronie polskiej na dalsze poszukiwanie ofiar zbrodni popełnionych na Polakach w czasie II wojny światowej. Omówiono także kwestie związane ze wsparciem działań na rzecz wejścia Ukrainy do UE.

Na podstawie: facebook.com/PolishEmbassyKyiv, mkidn.gov.pl, mincult.kmu.gov.ua