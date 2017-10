Polska i Ukraina będą współpracować przy projekcie via Carpatia

22 października ministrowie infrastruktury Polski i Ukrainy: Andrzej Adamczyk i Wołodymyr Omelian podpisali memorandum ws. współpracy w ramach projektu Via Carpatia, zakładającego budowę korytarza transportowego z północy na południe Europy.

Podczas spotkania omówiono możliwości włączenia strony ukraińskiej do realizacji tego projektu, jak również możliwości współpracy dwustronnej w ramach projektów drogowych i infrastrukturalnych pomiędzy Polską a Ukrainą.

„Korytarz przez Karpaty będzie także mostem pomiędzy Europą i Azją, pozwoli na wykorzystanie potencjałów tranzytowych Polski, Ukrainy i innych krajów partnerskich” – powiedział ukraiński minister.

Ukraińska dyrekcja ds. budowy dróg Ukravtodorog przygotowuje również projekt autostrady „Go Highway” która ma połączyć Odessę i Gdańsk. Na Ukrainie ma ona przebiegać między Odessą, Umaniem, Lwowem i Krakowcem, a dalej w Polsce autostradą A4 i A1.

Via Carpatia to planowana trasa, która ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a następnie przez Rumunię, Bułgarię i Grecję. Ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

Na podstawie: lb.ua, money.pl