Parlament Europejski poparł nowe warunki umów handlowych dla Ukrainy

We wtorek, 4 lipca br., Parlament Europejski przegłosował nowe zasady umów handlowych, które mają być zawierane pomiędzy UE a Ukrainą.

Przyjęcie nowych regulacji poparło 566 deputowanych, 96 było przeciw, a 28 wstrzymało się od głosu.

„UE proponuje wsparcie Ukrainie, ale także przyjmuje do uwagi zaniepokojenie naszych rolników. Chcemy wspierać reformy, wzmocnić sektor małych i średnich przedsiębiorstw na Ukrainie, a także sprzyjać aktywizacji handlu. Mamy nadzieję, że ten krok przyniesie pozytywne skutki dla ukraińskich obywateli, nie tylko ekonomiczne ale i polityczne” – powiedział eurodeputowany PE, Jarosław Wałęsa, reprezentujący Europejską Partię Ludową.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, zmniejszono kwoty towarów, które mają trafiać z Ukrainy na rynki krajów UE. Dotyczy to m.in. importu pomidorów, gdzie zmniejszono kwotę z 5000 do 3000 ton, pszenicy – ze 100 000 do 65 000, kukurydzy – z 650 000 do 625 000 oraz kilku innych. Warunkiem dla realizacji tych preferencji jest dalsze wdrażanie działań na rzecz walki z korupcją.

Zwiększenie importu ukraińskich produktów rolnych jest jednym z założeniem umowy stowarzyszeniowej, która jest realizowana od stycznia 2016 roku.

Na podstawie: eeas.europa.eu