Warszawa: otwarcie wystawy “Displaced. 12 historii z Ukrainy”

Ceremonia otwarcia wystawy fotograficznej „Displaced. 12 historii z Ukrainy” w Warszawie odbędzie się 14 marca 2017 r. o godz. 15.00 na Placu Defilad. Warszawa gości ekspozycję w ramach drugiej części podróży wystawy po najważniejszych europejskich stolicach. Celem tego projektu jest zwrócenie uwagi na kwestię osób wewnętrznie przesiedlonych na Ukrainie.

Bohaterowie ekspozycji to obywatele Ukrainy, którzy zostali zmuszeni do rozpoczęcia swego życia od początku w nowym miejscu w rezultacie konfliktu we wschodniej Ukrainie i aneksji Krymu. Bohaterowie dzielą się swoimi osobistymi historiami i ukazują wstrząsające doświadczenia osób przesiedlonych. „Kiedy wyjeżdżasz z domu na dwa tygodnie z jedną walizką, ale nie możesz wrócić przez rok – zmusza cię to, by ponownie przemyśleć swoje wartości. Zaczynasz rozumieć, że możesz być zadowolonym, mając niewiele” – tak rozpoczyna swoją opowieść Nina Vidomenko. Na Ukrainie rosyjska agresja zmusiła 1 mln 700 tys. ludzi do ucieczki ze swoich domów, by mogli oni znów żyć „gdzieś, gdzie w środku nocy nie słyszysz eksplozji, gdzie obcy ludzie nie będą przychodzili ze swoimi obcymi flagami, gdzie nie ma wrogości, nienawiści i bólu”.

Projekt ten został zainicjowany przez rząd Wielkiej Brytanii za pośrednictwem Ambasady Brytyjskiej na Ukrainie oraz organizacji British Council. Autorem zdjęć jest słynny ukraiński fotograf Sergiy Sarakhanov. Po raz pierwszy historie przesiedleńców zostały zaprezentowane w listopadzie 2015 r. na placu św. Zofii w Kijowie, później wyruszyły w podróż po innych miastach Ukrainy. Z początkiem 2016 r. wystawa została zaprezentowana w Brukseli i Londynie, gdzie została gorąco przyjęta. Druga część europejskiej podróży wystawy trwa od listopada 2016 r. do marca 2017 r. i jest organizowana przez kanadyjską organizację pozarządową Stabilization Support Services. W ramach tej części podróży wystawa gościła już w Berlinie, Rzymie, Hadze i Paryżu. Dodatkowo została także zaprezentowana w siedzibie Rady Europy w Strasburgu.

W czasie trwania ekspozycji jej widzowie oraz osoby zainteresowane mogą napisać kilka słów wsparcia dla Ukrainy na stronach powiązanych w wystawą na Facebooku i Twitterze lub na specjalnych kartkach na życzenia udostępnianych przez wolontariuszy na miejscu wystawy. Po zakończeniu trwającego cyklu wystaw życzenia zebrane w całej Europie zostaną zaprezentowane w Kijowie.

Wystawa będzie dostępna dla widzów w Polsce od 14 do 22 marca 2017 r. na Placu Defilad Ceremonia otwarcia: Plac Defilad, Płyta Główna od strony ul. Marszałkowskiej, obok Teatru Studio, Warszawa. Wydarzenie w Warszawie odbywa się pod honorowym patronatem Prezydent m.st. Warszawy oraz w partnerstwie z Teatrem Studio i projektem Plac Defilad.

Dla uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z lokalną koordynatorką: Małgorzata Sobolewska + 48 736 764 516 m.sobolewska@polis.org.pl