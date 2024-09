Wielka Brytania przekaże Ukrainie kolejny pakiet pomocy wojskowej

O planach rządu w Londynie poinformował przebywający z wizytą w Kijowie szef MSZ Wielkiej Brytanii.

Pomoc przekazana przez Wielką Brytanię ma mieć wartość ponad 600 mln funtów – ogłosił w stolicy Ukrainy minister David Lammy, szef brytyjskiego MSZ. Z tej sumy 242 mln funtów mają być przeznaczone na pomoc humanitarną, wsparcie odbudowy i reform, a 484 mln – na gwarancje kredytowe dla Kijowa w ramach aktywności Banku Światowego.

Rozmowy podczas wizyty mają dotyczyć także przyśpieszenia dostaw uzbrojenia, w tym systemów obrony przeciwlotniczej, a także haubic samobieżnych AS90 i amunicji do nich.

W Kijowie przebywa także sekretarz stanu USA, Anthony Blinken. To pierwsza wspólna wizyta szefów resortów odpowiedzialnych za sprawy zagraniczne Wielkiej Brytanii i USA. Oczekuje się, że w związku z wizytą zapadną decyzje co do możliwości uzyskania przez Kijów zgody na użycie zachodniego uzbrojenia na terytorium Federacji Rosyjskiej. Oczekiwane są także decyzje strony amerykańskiej w sprawie dalszej pomocy wojskowej dla Ukrainy.

Na podstawie: eurointegration.com.ua,