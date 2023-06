Pierwsze posiedzenie nowej Rady NATO-Ukraina może odbyć się w Wilnie

O planach związanych ze szczytem NATO mówił sekretarz generalny NATO, Jens Stoltenberg

„Pracujemy nad stworzeniem nowej Rady NATO-Ukraina, gdzie Ukraina będzie na równi z sojusznikami z NATO, będzie konsultować się i podejmować decyzje związane z jej interesami” – powiedział Jens Stoltenberg podczas konferencji prasowej podsumowującej spotkanie ministrów obrony Paktu, dodając, że pierwsze spotkanie w tej formule może odbyć się podczas szczytu Sojuszu w Wilnie, jaki jest planowany na 11-12 lipca 2023 roku.

Oczekuje się, że podcza szczytu NATO w Wilnie będzie obecny m.in. prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zelensky.

„Zgodziliśmy się co do tego, że drzwi do NATO są otwarte i Ukraina stanie się członkiem Sojuszu. Rosja nie ma prawa weta” – dodał sekretarz generalny.

Podczas spotkania ministrów obrony NATO mowa była również o dalszym wsparciu wojskowym Ukrainy, w tym o dostawach samolotów wielozadaniowych. Zamiar dostarczenia maszyn typu F-16 zadeklarowały już Niderlandy i Dania. Z kolei Szwecja zadeklarowała, iż ukraińscy piloci odbywają loty zapoznawcze na samolotach JAS-39 Gripen.

Na podstawie: pravda.com.ua, ukrinform.ua,