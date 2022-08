Słowacja przekaże Ukrainie samoloty MiG-29

W zamian Polska i Czechy mają zapewnić ochronę słowackiej przestrzeni powietrznej.

W sobotę, 27 sierpnia, podpisane zostało porozumienie zgodnie z którym Czechy i Polska będą zajmować się ochroną słowackiej przestrzeni powietrznej w związku z przekazaniem samolotów MiG-29 Ukrainie. Jak wynika z oświadczenia władz w Bratysławie, umowa w tej sprawie nie została jeszcze podpisana, ale ma to nastąpić w najbliższym czasie. „Jest wola polityczna i ma sens pomoc tym, którzy tej pomocy potrzebują” – powiedział minister obrony Słowacji, Jarosław Nad.

Wcześniej Słowacja przekazała Ukrainie systemy przeciwlotnicze S-300, śmigłowce Mi-8, a także haubice i systemy rakietowe BM-21 Grad.

Siły Powietrzne Polski i Czech będą ochraniać słowacką przestrzeń powietrzną do czasu dostarczenia zamówionych w 2018 roku amerykańskich myśliwców F-16 w liczbie 14 sztuk. Mają one trafić na Słowację do 2024 roku.

Na podstawie: pravda.com.ua, mil.in.ua,