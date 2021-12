Zelensky o trzech formatach rozmów z Putinem

Prezydent Ukrainy podczas Szczytu Partnerstwa Wschodniego w Brukseli stwierdził, że istnieją inne niż format normandzki możliwości rozmów z Rosją.

„Potwierdzamy gotowość do rozmów w ramach formatu normandzkiego (…) gdyby to zależało tylko od Ukrainy, ten format pracowałby efektywnie. Dlatego chcemy opracować równoległe możliwości” – powiedział Wołodymyr Zelensky podczas konferencji prasowej dodając, że kwestie dalszych prac w ramach tego formatu były przedmiotem rozmów z liderami Francji i Niemiec.

Jak wskazał prezydent Ukrainy, Kijów jest zwolennikiem włączenia do rozmów także USA, ale w ramach nowego formatu, jako że nie ma póki co warunków do rozszerzenia prac w ramach formatu normandzkiego. „To może być format trójstronny. Ale nie może być bez Ukrainy” – podkreślił Zelensky. Ponadto, istnieje także możliwość bezpośrednich rozmów z Rosją. „Ukraina jest gotowa do jakiegokolwiek sposobu uregulowania tej sytuacji, ale do tego jest potrzebna wola Federacji Rosyjskiej, a tego nie ma” – dodał Wołodymyr Zelensky.

Podczas rozmów w Brukseli była mowa o kilku różnych sposobach rozwiązania sytuacji konfliktowej z Rosją oraz o sposobach reakcji UE na działania Rosji. „Nie mamy pięciu sposobów reakcji na działania Rosji, mamy tylko jeden, taki, jak w 2014 roku” – powiedział Zelensky.

Na podstawie: pravda.com.ua, president.gov.ua,