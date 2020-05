Ukraina ma nadzieję na zmianę umowy o stowarzyszeniu z UE

Według Wadyma Prystajko, wicepremiera ds. integracji europejskiej, Kijów ma nadzieję na wprowadzenie zmian w zapisach umowy stowarzyszeniowej, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie kwot eksportowych.

„Obecnie mamy bardzo ważny moment, jako że minął dziesięcioletni okres, gdy możemy wprowadzać zmiany warunków umów. A na to czekają także nasi producenci, jako że większość kwot dotyczących eksportu do UE nie jest dla nas zadowalająca po pierwszym okresie funkcjonowania umowy o wolnym handlu z UE. Mam nadzieję na wprowadzenie zmian” – powiedział Prystajko w wywiadzie dla Deutsche Welle. W jego ocenie pola do szerokiej współpracy Ukrainy z UE są także w obszarach cyfryzacji, prawa i obronności.

Równocześnie, 11 maja 2020 roku Rada UE zatwierdziła wnioski odnoszące się do polityki Unii wobec krajów Partnerstwa Wschodniego na okres po roku 2020. W ich ramach uznaje się m.in. dążenia proeuropejskie i europejski wybór krajów PW, w tym Ukrainy. W dokumencie zawarte jest także wezwanie do kontynuowania reform, a także do tego, by program Partnerstwa Wschodniego pozostał instrumentem ambitnego odejścia do współpracy pomiędzy UE a krajami będącymi częścią programu.

Na podstawie: eurointegration.com.ua,