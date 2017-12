Zwolennicy Saakaszwilego zorganizowali miasteczko namiotowe pod Radą Najwyższą Ukrainy

Po przepychankach z przedstawicielami sił bezpieczeństwa, Micheil Saakaszwili i jego zwolennicy przeszli pod Radę Najwyższą Ukrainę, gdzie zostało zorganizowane miasteczko namiotowe. Protestujący domagają się usunięcia ze stanowiska prezydenta Ukrainy.

Podczas swojego wystąpienia przed Radą Najwyższą Ukrainy we wtorek po południu Micheil Saakaszwili domagał się także dymisji prokuratura generalnego Ukrainy, Jurija Łucenko oraz szefa SBU, Wasyla Hrycaka.

Budynek Rady Najwyższej ochrania kilkuset funkcjonariuszy Policji i Gwardii Narodowej Ukrainy.

Równolegle prokuratura miasta Kijowa rozpoczęła dochodzenie ws. zakłócania działań służb porządkowych przez grupę deputowanych, którzy próbowali uniemożliwić zatrzymanie polityka przez SBU we wtorek rano. Jak na razie nie wiadomo, komu konkretnie zostaną postawione zarzuty.

„wszystko, co teraz ma miejsce, nie jest możliwe do rozwiązania bez sądu. Powinny być stosowane tylko metody dozwolone prawem. Saakaszwili jest zobowiązany do podporządkowywania się przepisom prawa, przejść odpowiednią procedurę i odpowiedzieć na zarzuty, a nie prowokować przelew krwi i starcia” – skomentował minister spraw wewnętrznych Ukrainy, Arsen Awakow.

We wczorajszych starciach zostało rannych kilka osób – funkcjonariuszy służb porządkowych i uczestników protestu.

Na zatrzymanie Saakaszwilego zareagowała także ambasada USA w Kijowie. „Wiemy, że pan Saakaszwili został zatrzymany i że trwają protesty. Wzywamy obie strony do rozładowania napięcia i unikania stosowania siły. Oczekujemy, że śledztwo będzie prowadzone sprawnie i zgodnie z prawem Ukrainy” – napisano w oświadczeniu ambasady.

W środę ok. 6.00 rano siły porządkowe przeprowadziły przeszukanie miasteczka namiotowego pod Radą Najwyższą Ukrainy, najprawdopodobniej dążąc do zatrzymania Micheila Saakaszwilego. Były prezydent Gruzji pojawił się pod Radą Najwyższą tuz pod 9 rano i wezwał śledczych, by przeprowadzili jego przesłuchanie w miasteczku namiotowym, a nie w Prokuraturze, gdzie powinien się stawić zgodnie z wezwaniem.

Na podstawie: mvs.gov.ua, twitter.com/USEmbassyKyiv, facebook.com/sergii.knyazev, pravda.com.ua, ukrinform.ua