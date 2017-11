Ambasada Ukrainy będzie wspierać remont grobów żołnierzy URL

Podczas wizyty w Kaliszu przedstawiciele ukraińskiej ambasady zapowiedzieli podjęcie działań na rzecz odnowienia miejscowego cmentarza żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej.

„Mieliśmy zaszczyt spotkać się z Prezydentem Kalisza Panem Grzegorzem Sapińskim. Omówiliśmy kwestie współpracy w sprawie rekonstrukcji i uporządkowania mogił żołnierzy URL w tym tak ważnym dla wspólnej ukraińsko-polskiej historii mieście” – napisano na stronie internetowej ambasady Ukrainy w Polsce.

Na cmentarzu w Kaliszu pochowani są żołnierze armii URL, którzy walczyli w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1918-1920 jako sojusznicy Wojska Polskiego, a następnie, po zawarciu pokoju w Rydze, zostali internowani w obozach w Kaliszu i Szczypiornie. „Dla Ukrainy jest to święte miejsce pamięci bohaterów walczących o wolność Państwa Ukraińskiego. Dla Polski to miejsca pochówku wiernych sojuszników, którzy ramie w ramie z Wojskiem Polskim wstrzymali najeźdźców bolszewickich i w ten sposób przyczynili się do obrony niepodległej Polski” – podkreśla ambasada Ukrainy.

