Rosja powinna zwolnić z więzienia ukraińskiego dziennikarza, Romana Suszczeka, a także wznowić wymianę więźniów politycznych z Ukrainą, zgodnie z zapisami porozumień z Mińska, jak również wziąć pod uwagę międzynarodowe standardy przetrzymywania więźniów. Mowa jest o tym w apelu grupy deputowanych PE, opublikowanym w poniedziałek, 25 września – w dniu, gdy są w Moskwie przedłużył o dwa miesiące areszt dla Romana Suszczenka.

Z kolei MSZ Ukrainy w komentarzu do tych wydarzeń zaapelowało do wspólnoty międzynarodowej i instytucji zajmujących się ochroną praw człowieka o podjęcie wszelkich działań na rzecz zwolnienia obywateli Ukrainy bezprawnie przetrzymywanych w Rosji.

„Bezpodstawne przetrzymywanie ukraińskiego dziennikarza w Federacji Rosyjskiej, motywowane politycznie oskarżenia o szpiegostwo są dodatkowymi dowodami braku funkcjonowania praworządnego systemu sądowniczego i braku nadziei na sprawiedliwe sądy” – napisano w komentarzu MSZ Ukrainy.

Eurodeputowani wezwali również do natychmiastowego uwolnienia Suszczenka z więzienia Lefortowo oraz do zapewnienia mu możliwości bezpiecznego powrotu na Ukrainę, jak również do rzetelnego śledztwa w sprawie dwóch innych zatrzymanych – Olega Sencowa i Ołeksandra Kolczenka.

Rozmowy w sprawie wymiany więźniów pozostają zamrożono od maja 2016 roku, co jest hamowaniem realizacji zapisów porozumień z Mińska. „Zwolnienie Romana Suszczenka byłoby szansą na wznowienie rozmów ws. wymiany, a także na wznowienie procesu negocjacyjnego w innych kwestiach humanitarnych, przewidzianych porozumieniami z Mińska” – napisano w apelu europarlamentarzystów.

Na podstawie: ukrinform.ua, mfa.gov.ua