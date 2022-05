Na Cmentarzu Orląt we Lwowie odkryto rzeźby lwów

Wcześniej rzeźby znajdowały się w drewnianych skrzyniach po tym, jak w 2015 roku pojawiły się ponownie na Cmentarzu.

„Wiele wydarzyło się w historii pomiędzy Polakami i Ukraińcami. Mogiły naszych przodków po obu stronach granicy są świadectwem konfliktów i wzajemnych krzywd. I choć to dawne sprawy, często stawały one na przeszkodzie porozumieniu, a nasz wspólny wróg dolewał oliwy do tego ognia. Ta wojna pokazała, kto jest przyjacielem a kto wrogiem. Niech te lwy na polskich mogiłach wojskowych we Lwowie, które kiedyś były obiektem sporów i stały zakryte, staną się krokiem do ostatecznego pojednania i przebaczenia minionych krzywd” – napisał w mediach społecznościowych mer Lwowa, Andrij Sadowyj 20 maja 2022 roku.

Cmentarz Orląt jest częścią lwowskiego Cmentarza Łyczakowskiego. Są na nich pochowani żołnierze-obrońcy Lwowa, zarówno uczestnicy walk polsko-ukraińskich z lat 1918-19 jak i polsko-bolszewickich z 1920 roku. Cmentarz powstał w latach 20. XX wieku. Na przełomie lat 70 i 80 XX wieku został zrujnowany przez władze ZSRR, a wspomniane rzeźby zostały przeniesione z terenu cmentarza i ustawione przy wjeździe do Lwowa. Cmentarz Orląt został odbudowany w czasach niezależnej Ukrainy, a w 2005 roku prezydenci Polski – Aleksander Kwaśniewski i Ukrainy – Wiktor Juszczenko, dokonali jego otwarcia. Obok Cmentarza Orląt znajduje się otwarty w tym samym czasie pomnik żołnierzy Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, a w jego sąsiedztwie – współczesny cmentarz wojskowy, na którym od 2014 odbywają się pogrzeby żołnierzy ukraińskich poległych w wojnie z Rosją.

Wspomniane rzeźby Lwów powróciły na Cmentarz w 2015 roku, jednak odbyło się to bez konsultacji z ukraińskimi władzami, co spowodowało dyskusje wokół tej kwestii, a rzeźby osłonięto drewnianymi płytami, które zostały właśnie usunięte. Obecnie oba pomniki są przygotowywane do prac renowacyjnych.

