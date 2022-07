Andrzej Duda: To, co dziś dzieje się między Polakami a Ukraińcami, jest najlepszym dowodem, że nie chodzi o zemstę

Prezydent RP zabrał głos podczas uroczystych obchodów „Krwawej Niedzieli” – masowego ludobójstwa ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP, które odbywają się 11 lipca.

„Nie ma dzisiaj Polaków, którzy nie wiedzą, co to była rzeź wołyńska, a jednak przyjmują Ukraińców pod swój dach, niosą pomoc całemu narodowi i państwu” – powiedział polski prezydent podczas uroczystości pod pomnikiem ofiar Zbrodni Wołyńskiej w Warszawie.

” Chcemy prawdy, grobów, tego, co jest normalne w cywilizacji, w której oba nasze narody wyrosły – chrześcijańskiej, łacińskiej. Chcemy móc pomodlić się na grobach naszych najbliższych, rodaków, wskazanych z imienia i nazwiska o ile to jeszcze możliwe. Chcemy zaoferować to samo, aby i tam, gdzie na naszej ziemi pochowani są Ukraińcy, też był grób” – powiedział Andrzej Duda odnosząc się do kwestii ekshumacji ofiar i upamiętnień.

W ramach obchodów odbyła się także wspólna modlitwa przedstawicieli różnych wyznań oraz złożenie kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Ludobójstwa.

W uroczystościach wziął udział także nowo mianowany ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Zwarycz, który za dwa dni złoży listy uwierzytelniające. Ambasador złożył wieniec od prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zelenskiego.

Na podstawie: prezydent.pl