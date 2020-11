Ukraina obawia się rozmieszczenia rosyjskiej broni jądrowej na Krymie

Obawy dotyczące działań Federacji Rosyjskiej w związku z militaryzacją Półwyspu wyraził szef RNBO, Ołeksandr Daniłow.

„To, że tam (na Krymie) może znaleźć się broń jądrowa – nie mamy potwierdzenia tej informacji. Ale to, że może to mieć miejsce w najbliższym czasie, doskonale rozumiemy. Będzie to zależeń od wielu czynników i jeśli Rosjanie będą widzieć, że przegrywają, to z pewnością powrócą do tej kwestii” – powiedział Daniłow.

Jak wiadomo co najmniej o 2016 roku, na Półwyspie pojawiły się rosyjskie zestawy rakietowe zdolne do przenoszenia broni atomowej. Nie ma jednak potwierdzenia, że były lub są one wyposażone w głowice atomowe.

Zdaniem byłego dowódcy sił USA w Europie, gen. Bena Hodgesa, pojawienie się broni atomowej na Krymie to podstawa dla dalszej ekspansji i rozwoju wpływów geopolitycznych Rosji. Zdaniem amerykańskiego wojskowego, kierunek krymski może być jednym z elementów ewentualnej rosyjskiej operacji zaczepnej przeciwko Ukrainie.

