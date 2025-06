Rosjanie użyli samolotów Tu-160 do ataków na Ukrainę

W nocy z 5 na 6 czerwca 2025r. rosyjska armia zaatakowała ukraińskie miasta przy użyciu pocisków manewrujących i dronów

Łacznie odpalono 45 pocisków typu Kalibr i Ch-101 oraz wystrzelono ponad 400. Z tej liczby ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 36 pocisków i ponad 380 bezzałogowców.

Do ataku wykorzystano samoloty Tu-160, które dokonały odpaleń pocisków Ch-101. Użycie tych maszyn, będących elementem sił strategicznych SZ FR, wskazuje na poważne braki sprzętowe w rosyjskim lotnictwie, jeśli chodzi o możliwość użycia samolotów Tu-95, które jak dotąd były głównym środkiem wykorzystywanym do ataków rakietowych przeciwko Ukrainie. Co najmniej 7 samolotów tego typu zostało zniszczonych, a 4 uszkodzone podczas ataku z wykorzystaniem dronów na rosyjskie bazy wojskowe 1 czerwca 2025 roku.

Samoloty Tu-160 są nowocześniejsze, jednak Rosja posiada ich mniej i mają bardziej skomplikowaną konstrukcję od starszych Tu-95, co wyklucza ich częste użycie do działań przeciwko Ukrainie.

W wyniku ataków rakietowych zginęło 10 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Największe zniszczenia zanotowano w Kijowie, Łucku i Tarnopolu.

