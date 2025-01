Andrzej Duda: to Rosja powinna prosić o rozmowy pokojowe

Prezydent RP wziął udział w „Ukraińskim śniadaniu” podczas Forum Ekonomicznego w Davos.

„To Władimir Putin powinien prosić o to, by strony usiadły do negocjacji pokojowych (…) Wszyscy chcemy, żeby jak najszybciej było [przyjęte] dla Ukrainy rozwiązanie pokojowe, ale nie chcemy ani rozmów pokojowych, ani takiego rozwiązania, które byłoby fałszywym kompromisem na każdych warunkach” – powiedział Andrzej Duda. Dodał, że gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy są konieczne, aby była ona w stanie obronić swoją suwerenność i pokój.

Ponadto, w ocenie prezydenta, wojna na Ukrainie nie jest konfliktem lokalnym, ale ma znaczenie dla globalnego bezpieczeństwa.

W spotkaniu wziął udział także sekretarz generalny NATO, Makrk Rutte, oraz liderzy innych państw wspierających Ukrainę. Sekretarz generalny Sojuszu stwierdził, że kraje europejskie są gotowe wziąć na siebie finansowanie pomocy wojskowej dla Ukrainy, która mogłaby zostać dostarczona przez USA.

