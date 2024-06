Niemcy przekażą Ukrainie 25% swoich systemów Patriot

Według ministra obrony Niemiec jest to maksymalna możliwa pomoc dla Ukrainy

Wraz z dostawą trzeciego systemu Patriot, jaki ma wkrótce trafić na Ukrainę, Niemcy przekazą Ukrainie jedną czwartą swoich zasobów tego typu uzbrojenia. „Nie mamy możliwości aby przekazać więcej. Inne kraje, z pewnością, mogą również przekazać po jednym systemie” – zauważył minister obrony Niemiec, Boris Pistorius.

Według słów szefa resortu obrony, Niemcy mają również przekazać Ukrainie systemu szkoleniowe i rakiety dla „Patriotów”. Jest to wspólna inicjatywa Niemiec, Danii, Norwegii i Holandii. Trwają także rozmowy na temat zwiększenia produkcji amunicji do tego typu systemów w USA, choć, jak zauważa strona niemiecka, będzie wymagało to czasu.

Kolejny system Patriot ma trafić na Ukrainę z USA. Początkowo miała to być bateria, jaka jest rozmieszczona w Polsce, jednak ostatecznie najprawdopodobniej Ukraina otrzyma system z zasobów USA spoza Europy Środkowej.

Na podstawie: pravda.com.ua,