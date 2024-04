Zelensky: nie będzie bezpiecznej Europy bez Ukrainy w NATO

Prezydent Ukrainy wziął udział w naradzie z przedstawicielami resortów i słuzb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

„Przeprowadziliśmy naradę co do kwestii członkostwa w Sojuszu i perspektyw na ten rok (…) ten rok stawia przed relacjami Ukrainy i NATO kilka fundamentalnych pytań. Dotyczy to zarówno szczytu w Waszyngtonie i wielu aspektów współpracy. Tylko z Ukrainą w Sojuszu będzie można mówić o bezpieczeństwie w Europie” – powiedział Zelensky w codziennym wystąpieniu telewizyjnym.

Drugim istotnym tematem narady była kwestia dronów – ich produkcji oraz systemów zwalczania. „Potrzeby frontu cały czas się zmieniają. Nasi producenci powinni szybko na to reagować” – powiedział prezydent Ukrainy. Podczas narady omówiono i zatwierdzono plany produkcji dronów różnych typów, od FPV aż do dronów dalekiego zasięgu. Z kolei system ochrony przed wrogimi dronami, jaki jest obecnie realizowany przez Ukrainę, jest obecnie testowany i wkrótce ma zostać uruchomiony na całym froncie.

Na podstawie: pravda.com.ua,