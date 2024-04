Dmytro Kuleba omówił kluczowe zagadnienia, jakimi ma zajmować się ukraińska dyplomacja.

Według ministra spraw zagranicznych najważniejszą kwestią są dostawy systemów obrony przeciwlotniczej dla Ukrainy, zwłaszcza typu Patriot lub SAMP/T. Drugi priorytet to przeprowadzenie tzw. Szczytu Pokoju, jaki ma mieć miejsce w połowie czerwca 2024 roku, a trzeci – to działania wobec UE i NATO, zbliżające Ukrainę do członkostwa w tych organizacjach.

„Co do UE trzeba podjąć działania w sferze rozmów i zorganizować konferencję, po której rola MSZ zakończy się i przejdzie na negocjatorów” – powiedział Dmytro Kuleba dodając, że kwestia znów stanie się domeną dyplomacji, gdy zakończą się negocjacje.

Czwartym priorytetem ma być Ameryka Łacińska, a piątym – działania wobec ukraińskiej mniejszości za granicą. „Jeśli niczego nie będzie robić, stracimy tych ludzi, asymilacja będzie odbywać się bardzo szybko” – powiedział Kuleba.

W ocenie ministra spraw zagranicznych Ukrainy, nie doszłoby do porażenia tak wielu obiektów energetycznych, gdyby Ukraina posiadała więcej systemów Patriot. Łączne zapotrzebowanie to ok. 25 systemów. Również analitycy ISW zauważają, że brak odpowiedniej liczby systemów obrony przeciwlotnicznej spowoduje, że Rosja będzie powoli, ale konsekwentnie odnosić sukcesy na froncie, prowadząc działania podobne do tych, które zaowocowały zdobyciem Awdijewki, z użyciem naprowadzanych satelitarnie bomb szybujących, które są zrzucane spoza zasięgu większości systemów obrony przecwilotniczej jakie posiada ukraińska armia.

Na podstawie: pravda.com.ua,