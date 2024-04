Służba Przygraniczna Ukrainy: na razie nie widać koncentracji rosyjskich wojsk

Dowódca Państwowej Służby Przygranicznej odniósł się do doniesień o rosyjskich planach ofensywy

Według ocen strony ukraińskiej, na granicy z Federacją Rosysjką jak na razie nie widać koncentracji rosyjskich jednostek, jaka mogłaby wskazywać na możliwą ofensywę. Mimo tego trwa rozbudowa umocnień zarówno wzdłuż linii granicznej z Federacją Rosyjską jak i z Białorusią, o czym poinformował po wizycie na pozycjach jednostek Służby Granicznej jej dowóca, generał Sehij Dejnenko, który odwiedził rejon Charkowa oraz obwód Wołyński.

Sytuacja pozostaje trudna zwłaszcza w Charkowie, który jest stale ostrzeliwany przez siły rosyjskie. „Robimy wszystko, aby wzmocnić obronę Charkowa, który co noc jest ostrzeliwany” – powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zelensky, apelując po raz kolejny do krajów sojuszniczych od dostawy systemów obrony przeciwlotniczej i dziękując tym państwom, które już udzieliły Ukrainie takiej pomocy. Jak wynika z ocen strony ukraińskiej, do pełneg zabezpieczenia swojej przestrzeni powietrznej, Ukraina potrzebuje ok. 25 baterii systemu Patriot lub podobnych (jak na razie otrzymała ok. 10-12 systemów Patriot i SAMP/T).

Ukraińskie systemy obrony przeciwlotniczej są stałym celem rosyjskich ataków. Do działań, zarówno przeciwko infrastrukturze jak i systemom obrony przeciwlotniczej, strona rosyjska używa zarówno własnych pocisków jak i tych pochodzących z dostaw z Korei Północnej. Zniszczenie infrastruktury i OPL pozostaje głównym celem rosyjskich działań.

