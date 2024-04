Prezydent Ukrainy podpisał ustawę zmniejszającą wiek poborowy

Wiek osób objętych obowiązkiem służby wojskowej został zmniejszonych z 27 do 25 lat.

Ustawa została przygotowana jeszcze w 2023 roku i od 10 miesięcy oczekiwała na podpis Wołodymyra Zelenskiego. W założeniu, dokument ma zwiększyć zdolności mobilizacyjne Sił Zbrojnych Ukrainy w związku z toczącą się wojną z Rosją.

W ocenie analitykow Institute for the Study of War (ISW), zmniejszenie wieku poborowego pomoże ukraińskiej armii jeśli chodzi o odbudowę i rekonstrukcję jednostek, a także formowanie nowych pododdziałów, ale to dostawy uzbrojenia będą miały zasadnicze znaczenie w procesie budowania przewagi na froncie. Dlatego Ukrainie nadal niezbędna jest i będzie pomoc ze strony krajów zachodnich.

Obecnie w ramach NATO trwają rozmowy na temat rozszerzenia wsparcia wojskowego dla Ukrainy. W ciągu najbliższych pięciu lat na ten cel miałaby zostać przeznaczona suma 100 mld euro.

Na podstawie: pravda.com.ua,