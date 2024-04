Odbyło się spotkanie Rady Ukraina-NATO w 75. rocznicę powstania Sojuszu

W obradach wziął udział minister spraw zagranicznych Ukrainy, Dmytro Kuleba

„Rosyjska pełnoskalowa agresja trwa już trzeci rok. Ukraina nadal walczy za swoją wolność, a sojusznicy nadal ją wspierają. Sytuacja na polu bitwy jest trudna. Ale to argument za tym, aby zwiększyć nasze wsparcie, a nie je zmniejszać” – powiedział sekretarz generalny NATO, Jens Stoltenberg, podczas otwarcia obrad Rady Ukrainya-NATO.

Wczoraj, 3 kwietnia 2024 roku, minister spraw zagraniczych Ukrainy Dmytro Kuleba podczas rozmowy z miediami stwierdził, że prośba o wsparcie kolejnymi zestawami Patriot, będzie głównym przekazem jego udziału w spotkaniu w Brukseli. Zdaniem zefa MSZ Ukrainy, potrzeba co najmniej 7 kolejnych zestawów tego typu.

W ostanich dniach do Ukrainy dotarły kolejne elementy wsparcia wojskowego. Są to m.in. czołgi Leopard 2, które przekazała Portugalia. Z kolei Łotwa przekazała Ukrainie drony własnej produkcji o wartości 1 mln euro, o czym poinformowano podczas wizyty premiera Ukrainy w tym kraju. Również Polska zadeklarowała dwukrotne zwiększenie wsparcia dla Ukrainy w ramach czeskiej inicjatywy amunicyjnej. Nie wiadomo oficjalnie, jaka jest suma tego wsparcia, choć ma to być „znaczący” wkład.

4 kwietnia 1949 roku oficjalnie powstał Sojusz Północnoatlantycki: tego dnia w Waszyngtonie podpisano trakta tworzący tą organizację.

Na podstawie: pravda.com.ua,