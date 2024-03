Ukraińska armia zatopiła kolejny rosyjski okręt

Celem ataku dronów nawodnych stał się okręt patrolowy „Serhij Kotow”.

Do ataku na jednostkę Floty Czarnomorskiej doszło w pobliżu Cieśniny Kerczeńskiej w nocy z 4 na 5 marca 2024 roku. W wyniku trafień rosyjska jednostka została zatopiona, o czym poinformował ukraiński wywiad wojskowy, a następnie potwierdziły także źródła rosyjskie.

Operacja została przeprowadzona przez ukraiński Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony (HUR). Do ataku wykorzystano drony nawodne typu „Magura V5”.

Okręt patrolowy (faktycznie korweta) „Serhij Kotow” projektu 22160 został zbudowany w stoczni w Kerczu w 2021 roku. Jednostki tego typu są wykorzystywane do działań patrolowych i antypirackich w czasie pokoju, a także do ochrony innych jednostek i portów w czasie działań wojennych. Wyporność okrętu to 1700 ton. Załoga jednostki to 60 marynarzy; posiada także możliwość transportu i wykorzystywania śmigłowców morskich.

To trzecia jednostka jaką Flota Czarnomorska straciła w 2024 roku.

Na podstawie: pravda.com.ua