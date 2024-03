Szef Komitetu Wojskowego NATO przybył z wizytą do Kijowa

To pierwsza wizyta najwyższego rangą wojskowego przedstawiciela NATO od początku aktualnej fazy wojny z Rosją.

„Moja wizyta to pierwsza wojskowa delegacja NATO, jaka odwiedza Ukrainę po rosyjskiej pełnoskalowej agresji i jest to świadectwo tego, że NATO i Ukraina są bliżej siebie niż kiedykolwiek wcześniej” – powiedział admirał Rob Bayer podczas konferencji prasowej w Kijowie.

Szef Komitetu Wojskowego NATO ostrzegł przed nadmiernym pesymizmem co do szans Ukrainy na zwycięstwo w trwającym konflikcie i wezwał do dalszego wsparcia Ukrainy. „O ile świat był, być może, zbyt optymistycznym w 2023 roku, to nie powinniśmy powt,órzyć tego błędu i być zbyt wielkimi pesymistami w 2024 roku. Pesymiści nie wygrywają wojen” – powiedział adm. Bayer. Dodał, że jedynym, co jest potrzebne, to pomoc krajów sojusznicznych dla Ukrainy.

W ocenie szefa KW NATO, trwająca wojna zmieniła wiele jeśli chodzi o obraz działań wojennych. „Zetknęliśmy się z połączeniem okopów i działań artylerii z czasów I wojny światowej z bezzałogowcami i sztuczną inteligencją z XXI wieku. Wy (Ukraińcy – przyp.) szybko adaptowaliście się i daliście odpór. Jesteście pierwszymi jeśli chodzi o innowacje, wykorzystanie połączenia radzieckiej techniki ze współczesnymi typami uzbrojenia” – dodał Rob Bayer.

Na podstawie: pravda.com.ua,